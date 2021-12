Gc Cavaglià: Baroni/Stesina nell’Osteria Rabezzana Cup

Domenica al Gc Cavaglià in una divertente versione parziale snowgolf, si è giocata l’Osteria Rabezzana Cup Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche con partenza shot gun alle ore 11. Malgrado i fairway in alcuni punti ancora in parte innevati sono usciti fuori dei buoni score. Ad aggiudicarsi il 1° lordo è stata la coppia Davide Baroni/Massimo Stesina con 38 punti. Nel netto al 1° posto Piero Ceresa/Lucio Salogni con 42 seguiti da Giorgio Andrigo/Daniele Tonso con 41 e Giulia Meggiorin/Giovanni Nicoletti con 40. Prima coppia mista Alberto Canuti/Emanuela Patti sempre con 40.

A Cavaglià percorso aperto

Da lunedì il percorso del Gc Cavaglià è nuovamente aperto, c'è ancora un po' di neve nei punti più all'ombra (soprattutto alla buca 17) ma i Green sono puliti e perfettamente agibili.

Programma weekend

Sabato al Gc Cavaglià si svolgerà la Cena degli Auguri e la classica Louisiana. La Cena con le premiazioni dei campioni sociali e dell'eclettica proporrà un menù a 40€ (bevande incluse) e accompagnamento musicale proposto dal DJ (vi chiediamo gentilmente di prenotarvi in segreteria). In attesa della cena, dalle ore 17 circa, si svolgerà una tombola dove per partecipare bisognerà portare un regalo. La Louisiana sarà a coppie sulla distanza di 18 buche con partenza shot gun alle ore 11 (iscrizione gara soci 20€ con cena 50€, esterni 50€ con cena 80€ - info e iscrizioni 0161/966771 o segreteria@golfclubcavaglia.it)