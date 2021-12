Basket: altro ko per Zeta Esse Ti

Il Teens Basket Biella si conferma squadra dai due volti, bella ed efficace al Forum, inconsistente lontano dalle mura amiche. Così, dopo il -28 di due settimane fa sul campo del Don Bosco Crocetta, lo Zeta Esse Ti subisce un altro pesante ko, perdendo 49-76 a Moncalieri contro Kolbe Torino. Partita mai in discussione domenica e sesto stop stagionale, quarto su altrettante partite in trasferta.

Le assenze continuano a pesare sul rendimento della squadra: anche a Moncalieri infatti mancavano all’appello il miglior marcatore (Vercellino), il miglior difensore (capitan Maffeo) e il miglior tiratore (Cena). Giocatori determinanti e impossibili da sostituire, ma comunque assenze non sufficienti per giustificare l’atteggiamento troppo rinunciatario visto in campo domenica.

Al Teens ora servirà un bel bagno di umiltà in vista dell’ultimo match del 2021, la trasferta in programma sabato alle 18.30 sul campo di Serravalle Scrivia.

Dopo una buona partenza il Teens ora si trova in fondo alla classica in piena zona play out. Servirebbe una vittoria per chiudere il 2021 con il sorriso.

Tabellino Kolbe Torino-Teens Basket Biella 76-49 (20-8, 42-21, 58-30). Biella. Dotti 4, Ouro Bagna, Alberto 13, Squizzato 14, Ndzie 2, Moro, Amoruso, Caroli 7, Brusasca 3, Angelino 1, Perino 2. Allenatore: Marco Cardano.