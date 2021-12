Weekend amaro per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese

Tre sconfitte per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese, tutte e tre in trasferta. I ragazzi della U15 hanno disputato un’ottima partita, riuscendo a vincere un set contro una squadra più preparata. La U17 incontra la prima sconfitta stagionale a Romagnano e lavorerà ancora di più per confermare di essere la capolista del girone. Giornata complicata per la U19, che senza alcuni giocatori a causa di infortuni non riesce ad esprimere un gran gioco e si arrende alla compagine di Ovada.

Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend:

U15 Pallavolo Acqui Terme - SPB Lanificio Sordevolo 3-1 (25-15; 25-22; 21-25; 25-12)

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB Lanificio Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36048

U 17 Pavic Romagnano- SPBMonteleone Trasporti 3-1 (26-24; 25-20; 18-25; 25-19)

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36047

U19 Pallavolo Ovada - SPB Officina Pozzo 3-0 (25-9; 25-14; 25-10) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officine Pozzi: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35990