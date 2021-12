La V Centenaria Incoronazione nel libro “Figli di una Regina”

Sabato 18 dicembre alle ore 17, nella Sala Convegni del Santuario di Oropa, sarà presentato il libro ufficiale della V Centenaria Incoronazione “Figli di una Regina” con fotografie di Andrea Taglier, edito da Daniela Piazza Editore.

Le immagini del libro consegnano alla storia i momenti vissuti dall’intera comunità negli ultimi anni: la confezione del Manto della Misericordia con le mani sapienti delle monache di Orta S. Giulio, la creazione della Corona in filigrana d’oro, la riapertura della Basilica Superiore, le processioni, l’omaggio dei giovani a Maria, la cerimonia solenne del 29 agosto e tanto altro in un susseguirsi di ricordi ed emozioni.

«La bellezza di questo libro – commenta il Vescovo Mons. Roberto Farinella - è costituita dal fatto che è reso visibile il volto di tutti i protagonisti, marcando la partecipazione corale di tantissime persone, in forma diretta o nascosta, ma senza mai offuscare l’evento e soprattutto accompagnando per mano il lettore ad approfondire il senso dell’Incoronazione della sacra effigie della Madonna di Oropa, come atto di amore e di fede verso la Madre Celeste».

Il volume non si limita a raccontare l’evento dell’Incoronazione, ma ne restituisce l’attesa, la preparazione, la partecipazione attiva e la devozione della comunità e di tutti coloro che con la propria presenza hanno reso indimenticabile questo momento solenne.

«È stato un cammino, un cammino che è durato più di quanto avessimo previsto – spiega il rettore del Santuario Don Michele Berchi - . Lo raccontano bene queste immagini che, attraverso l’obiettivo di Taglier, ci accompagnano lungo le tappe di questo itinerario. Scorrendo le pagine, si è portati dentro ad ogni passo che ciascuno di noi ha vissuto, evidentemente, in modo diverso ed unico. Quel volto, quel gruppo di persone, ma anche quella luce particolare o quella prospettiva è come se restituissero a ciascuno la propria esperienza carica di un mistero che riempie queste immagini di gioia e nostalgia insieme».

Una pubblicazione che ci conduce per mano, in questo periodo natalizio, sotto lo sguardo materno della Vergine Nera di Oropa, la stella che ha illuminato il cammino di tanti devoti e che continua a portare un messaggio di rinnovata speranza.

Al termine della presentazione, donazione dell’opera “Cristo Ritorto” dell’artista Daniele Basso per tramite della curatela di Irene Finiguerra.

La partecipazione all’evento è subordinata al possesso del Green Pass “rafforzato”. Si prega di presentarsi a partire dalle ore 16.30 per garantire l’inizio puntuale dell’evento.