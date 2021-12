Biella, in biblioteca incontro con l'autrice Enrica Mossone

Enrica Mossone presenta giovedì 16 dicembre il volume "Le Rogazioni: Antiche processioni di popolo", alla Biblioteca di Biella, dalle 18.30 alle 20: a moderare lo scrittore Marco Conti.

Le Rogazioni sono antiche processioni per benedire i campi, tuttora praticate in qualche paese, ma per lo più scomparse. Esse hanno origini antichissime, che risalgono al paganesimo, ma riprese intorno al V secolo d. C. da un vescovo cristiano. Lo scopo è quello di assicurarsi il pane quotidiano, invocando sui campi benedizioni e difesa dal maligno. Col tramonto della civiltà agricola e l'avvento dell'industrializzazione hanno pian piano perso importanza fino a quasi scomparire. Tali processioni avvenivano all'inizio della primavera, al rinascere della vita e all'uscita dall'inverno. Fermissima la convinzione che lo spazio fra il cielo e la terra fosse dominato dal diavolo, istigatore di malanni e tempeste. L'uomo si proteggeva ammantandosi di benedizioni, che portava percorrendo il suo territorio, parrocchia o Comune: in tal modo lo delimitava e in esso riconosceva il proprio sazio sacro. Ingresso consentito ai possessori di Greenpass.