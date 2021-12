A Salussola concerto di Natale

L’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra biellese per il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, la Pro Loco di Salussola, la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Salussola propongono per domenica 19 dicembre, alle 16, il Concerto di Natale.

Verranno eseguiti brani di Bach, Haendel, Verdi, Reger e Vivaldi dal soprano Diane Rama, dalla pianista Gloria Gili e dal fisarmonicista Luca Panetti. Il concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Salussola “Monte”. Ingresso libero.