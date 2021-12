Biella, donna dà in escandescenza e prende a calci e a pugni la porta in un palazzo, FOTO

Sono intervenuti la Polizia Locale e i Carabinieri per cercare di calmare una donna che questa mattina, senza apparente motivo, ha preso a calci e a pugni la porta interna ad un palazzo di Regione Croce a Chiavazza. Sul posto anche la Croce Rossa che ha condotto la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure.

Secondo le prime testimonianze, la donna non abiterebbe nel palazzo dal quale è stata allontanata, ma sarebbe residente in un altro comune della provincia.