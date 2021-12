Atap: sciopero giovedì 16 dicembre

Le Segreterie Nazionali di Filt Cgil e Uiltrasporti hanno comunicato di aderire allo sciopero di giovedì 16 di 24 ore indetto dalle 00.SS. Cgil e Uil, con le seguenti motivazioni: sostegno alle proposte sindacali su precarietà pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della Legge di Bilancio.

Lo sciopero verrà effettuato nel rispetto delle fasce orarie di garanzia, concordate localmente in attuazione delle Leggi 146/90 e 83/2000, con le seguenti modalità per il personale ATAP:

Personale viaggiante: 24 ore (dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 a fine turno)

Personale a terra: intero turno

In merito si rileva che la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera Pos. 1475/21 assunta nella seduta del 09/12/2021, ritenendo che lo sciopero in questione sia stato proclamato in violazione della regola della rarefazione oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e s.m, nonché della delibera 03/134, ha chiesto alle confederazioni sindacali in questione di riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge.

Allo stato dei fatti non si hanno riscontri in merito all’eventuale riprogrammazione dello sciopero in altra data.

Pertanto, nella data in oggetto, potranno non essere operativi i servizi al pubblico (Numero Verde, URP, Noleggi, ecc.)

Per informazioni rivolgersi a Numero Verde 800912716 o consultare il sito web www.atapspa.it