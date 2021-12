Casapinta, ritorna il contest “Concorso dei presepi”

Con il ritorno del Natale e dei suoi caratteristici presepi, il Comune di Casapinta ripropone il contest natalizio per eccellenza, il “Concorso dei presepi”, giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Per partecipare è necessario inviare almeno due foto di un presepe, realizzato sul territorio comunale, al numero 340.2350596 o 346.1030165 (solo WhatsApp) specificando con la dicitura “concorso presepi 2021” la propria partecipazione e indicando nome, cognome e indirizzo.

La valutazione verrà effettuata da un’apposita giunta che prenderà in considerazione diversi aspetti e assegnerà diversi premi in base alle categorie: il più originale, il più artistico, il più artigianale, il più grande, il più piccolo e così via a seconda del numero di candidature.

Saranno prese in considerazione solo le foto inviate entro il 06 gennaio 2022.