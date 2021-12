Alla scoperta di Biella e dintorni grazie all' app CityAround

Dodici tour pensati per valorizzare il patrimonio turistico del territorio e renderlo sempre più accessibile ai visitatori attraverso uno strumento intuitivo e smart, disponibile per Android e iOS, da utilizzare in autonomia scaricandolo gratuitamente sul proprio smartphone da Google Play e App store.

Una volta scaricata, grazie allo strumento della geolocalizzazione l'app si attiverà ogni volta che il visitatore si troverà nei pressi di un punto di interesse, inviando al suo smartphone una notifica che gli consentirà di accedere ai contenuti multimediali, regalandogli un'esperienza di visita innovativa ed approfondita.

Disponibile in lingua italiana e inglese, arricchita nei contenuti grazie alla collaborazione di Oasi Zegna, Santuario di Oropa e Comune di Candelo, l'app rappresenta un ulteriore strumento di accoglienza che ATL Biella Valsesia Vercelli mette a disposizione dei turisti italiani e stranieri che raggiungono il Biellese, offrendo spunti e suggestioni per vivere al meglio un territorio affascinante e ricco di località, curiosità e angoli tutti da scoprire.

La app è aperta ad integrazioni con ulteriori contenuti, che potranno essere proposti dai comuni interessati a promuovere il proprio territorio.

Per informare e coinvolgere le attività commerciali locali e consentire una maggiore diffusione dello strumento, nella giornata del 15 dicembre è stata organizzata la distribuzione di un flyer informativo e di adesivi da apporre sulle vetrine degli esercizi commerciali del centro città, contenenti un QR code attraverso cui scaricare l'app, in modo da garantire ulteriore visibilità all'iniziativa.