A Ponderano letterine agli studenti per scrivere a Babbo Natale

L’associazione I Rioni di Ponderano organizzano per il 18 dicembre, dalle 15, un simpatico evento dedicato ai più piccoli che potranno incontrare Babbo Natale sotto al “Ciucarun”, monumento simbolo del paese.

Nei prossimi giorni verrà distribuita presso le scuole cittadine la letterina da compilare con un buon proposito per il prossimo anno. I pensierini più belli saranno pubblicati. Sarà in ogni caso possibile scrivere le lettere il giorno dell’evento ed imbucarle nell’apposita buca. Per tutti i partecipanti sarà offerto un dolce benvenuto!