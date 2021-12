Da Masserano il Presepe del Borgo

Sono gli abitanti del Borgo a prestarsi con creatività ed entusiasmo, per abbellire ogni angolo od arco, che si presti al meglio per la rappresentazione del Presepe.

Quest'anno la rappresentazione è collocata sui gradini della piccola Chiesa, e la mattina dell'08 dicembre, giorno in cui è nevicato...è apparso ancora più suggestivo!!!

Ognuno mette un pezzo di cuore in quello che fa, chi si occupa delle luci, chi delle statue, chi dei contorni, e prima del 25 dicembre, in molti, quando si accendono le luci, vengono per visitare il Borgo storico!!!