Aria aperta e sport, tenersi in forma

È risaputo come l’attività motoria sia una componente essenziale delle attività quotidiane, alla quale dovrebbe essere dedicato un congruo arco di tempo: secondo le linee guida dell’OMS, che consigliano quanto tempo dedicare a seconda delle diverse fasce d’età , un adulto in salute dovrebbe riservare per l’attività motoria circa 150/300 minuti a settimana. Se esistono numerose alternative per dedicarsi alle più svariate attività venendo seguiti da professionisti, come palestre o piscine, è però vero che non sempre si può optare per una soluzione del genere: ragioni di tempo, orari poco flessibili e altre esigenze della vita quotidiana possono rendere impossibile adattarsi alle regole delle quali una struttura apposita può richiedere l’osservanza. È ovvio, tuttavia, che questo non può e non deve rappresentare un ostacolo insormontabile. Con qualche accortezza è possibile mantenersi attivi limitandosi a passare qualche decina di minuti ogni giorno fuori di casa, stando semplicemente all’aria aperta.

La prima questione che si pone è, banalmente, quella di quale attività praticare. La risposta più semplice, sotto questo punto di vista, è che anche una semplice camminata è un’ottima attività motoria. Camminando a passo spedito si raggiungono in media velocità nell’ordine dei 5/6 km orari, più che sufficienti a garantire almeno mezz’ora di sforzo apprezzabile. Stesso discorso, a un livello superiore, per la corsa: può praticarsi su qualsiasi fondo, dal marciapiede alla strada vera e propria, e a differenza della camminata richiede solo un minimo di tecnica in più per correre nel migliore dei modi . Per quanto possa sembrare un’ovvietà, infatti, uno stile di corsa sbagliato può avere ripercussioni importanti sui risultati dell’attività. Molte città, inoltre, sono dotate di aree verdi con delle semplicissime attrezzature come travi, blocchi di legno o sbarre per trazioni grazie alle quali eseguire alcuni esercizi: non sarà una vera e propria palestra, ma per le esigenze quotidiane anche oggetti così semplici possono essere utilissimi. Merita un discorso a parte poi l’attività ciclistica. Anche in questo caso, sempre più città si stanno attrezzando sia con piste ciclabili urbane sia con percorsi per ciclisti in zone naturali: comprando una bicicletta o anche semplicemente noleggiandola , cosa resa possibile dalla diffusione crescente di negozi specializzati, è possibile fruire di percorsi pensati solo ad uso e consumo dei ciclisti.

Altro aspetto da considerare è di quale attrezzatura munirsi. In questo caso, posto che la risposta varia ovviamente a seconda dell’attività che si scelga di svolgere, spesso non serve tanto attrezzatura particolare quanto oggetti o capi di vestiario sportivi. Per esempio, chi indossa occhiali potrebbe pensare di optare per un modello sportivo, più aderente rispetto agli occhiali indossati nel quotidiano. Discorso specifico va fatto per l’eventualità del maltempo: la pioggia infatti costituisce un fastidio non da poco per chi convive quotidianamente con gli occhiali, risultando spesso motivo determinante per rinunciare a uscire di casa. In realtà, adottando semplicemente l’accortezza di utilizzare delle semplici lenti a contatto , l’unico problema legato alla pioggia sarebbe quello di utilizzare una giacca impermeabile. Quest’ultima in ogni caso è sempre consigliata quando, come in questo periodo, le temperature esterne potrebbero essere poco invitanti e disincentivare l’allontanarsi dal tepore delle proprie case. In caso di camminata o corsa, poi, altro oggetto necessario sono sicuramente delle scarpe adatte. In linea di principio sono essenziali delle scarpe sportive, ma scendendo più nello specifico si scopre che esistono diversi modelli tra i quali scegliere a seconda di diverse esigenze : per esempio per correre su un fondo sterrato, come tipicamente avviene in un parco, serviranno delle calzature con accorgimenti particolari rispetto a delle scarpe pensate per una più semplice camminata sostenuta.

Per tenersi in forma, in ultima analisi, l’unica cosa veramente essenziale è la volontà di farlo: qualsiasi ambiente può offrire uno spazio per fare un minimo di moto, e farlo all’aria aperta è senza dubbio il modo migliore per non condurre uno stile di vita sedentario.