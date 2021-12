L'opinione di Rasolo sulle "pagelle": "I dati vanno presi per quello che sono: degli indicatori"

Fine anno tempo di pagelle e così i giornali economici in primis Il sole24 ore e poi sarà il turno di Italia Oggi fotografano lo stato di salute delle province d’Italia ed è una ridda, una corsa, ad accaparrarsi le postazioni migliori sulla base di indicatori disparati e diversi. E così nei giorni successivi è uno sprint a lodarsi o a deprimersi se questi numeri danno risultati positivi oppure negativi. La classifica diventa così una sorta di cartina tornasole in grado di cementare convinzioni o creare allarmismi. Biella naviga in una posizione di estrema tranquillità, fossimo a scuola diremmo senza infamia e senza lode, un sei stiracchiato, ma davvero questa classifica è l’emblema dello stato di salute del nostro territorio? o dell’Italia?

Come sempre i dati vanno letti e presi per quello che sono: degli indicatori e non dei dogmi, da venerare in un caso o da disprezzare in un altro. Spesso poi alcuni dati non sono completi si prenda ad esempio lo sport dove il capoluogo laniero viene accreditato della 70° posizione, ma di fatto non viene tenuta in considerazione l’outdoor, che facile a dirlo per chi ci vive, è uno dei punti di forza delle nostre valli. Di sicuro siamo una provincia di vecchi, sai che novità, di benestanti (però quest’anno siamo scesi dal podio), non rispettosi dell’ambiente (per quelli che buttano i sacchi di immondizia ai lati della strada sono d’accordo, meno se si considerano le piste ciclabili, la nostra provincia di fatto è una ciclabile continua e non saranno tre/quattro percorsi strutturati in città che cambiano la percezione. Sulla cultura e tempo libero male ai sensi della classifica con l’offerta culturale intorno al 90 posto, ma stupisce un po’ l’ultimo posto in fatto di verde storico (la Burcina non sarà stata considerata immagino?). Io però mi tengo un dato, quello delle start up innovative, con un più 25% e poi dicono che la nostra è una provincia morta.

Insomma classifiche che servono per dare qualche parametro e nulla più ma non è da questi aspetti che passa lo sviluppo o il declino di un’area ma dalla capacità dell’uomo di dare una svolta alla propria attività e ai propri interessi e smettiamola di usare verbi al passato: la nostra provincia, la nostra città erano, cominciamo a dire sono e lavoriamo per dare nuove opportunità, ne abbiamo le capacità