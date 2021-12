Istat: popolazione in calo nel biellese tra il 2020/2021, appena il 18% dei comuni ha registrato un aumento

Popolazione nel biellese in caduta libera: dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 secondo i dai Istat, in provincia gli abitanti sono passati da 174.170 a 170.724. Un meno 3.446 che pesa come un macigno su di una provincia dove nel solo capoluogo si è passati da 44.208 a 42.943 (2,8%).

Che dire degli altri Comuni? Rosazza è il Comune più piccolo che al 1 gennaio 2021 aveva 104 abitanti, ma che solo in un anno ne ha acquistati il 15% in più. Cossato tiene, perdendo appena l'1,69%, fermandosi a 14.070. Stabili Magnano, Roppolo, Piatto e Ternengo.

Scendendo nel dettaglio, ad avere un più davanti dal 2020 al 2021 sono oltre a Rosazza i Comuni di Veglio (5%) con 483 abitanti e Candelo (4,58%) che ne ha 7.356. Un più davanti al 1 gennaio 2021 rispetto all'anno prima ce l'hanno anche Bioglio, Villa del Bosco e Campiglia (2%), Vallanzengo, Torrazzo, Tavigliano e Gifflenga (1%) e Caprile, Villanova, Quaregna Cerreto e Zumaglia (0%).

Perdono abitanti tutti gli altri comuni. In particolare nelle vallate fino al 4% quelli di Crevacuore, Portula, Sala, ma anche Strona e Masserano.

Si ferma al 3% l'emorragia a Brusnengo, Camburzano, Casapinta, Coggiola, Muzzano, Piatto, Ronco, Tollegno e Valdilana.

A Biella, Callabiana, Castelletto Cervo, Curino, Miagliano, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Verrone, Viverone, Zubiena e Lessona il calo è intorno al 2%.

Si ferma all'1% ad Ailoche, Andorno, Borriana, Cerrione, Cossato, Donato, Gaglianico, Mongrando, Netro, Occhieppo Inferiore, Pollone, Ponderano, Pralungo, Pray, Zumaglia, Sagliano, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno e Valle San Nicolao.

Calo demografico più contenuto, intorno allo 0% a Benna, Camandona, Cavaglià, Dorzano, Graglia, Massazza, Mezzana, Mottalciata, Valdengo, Vigliano e Zimone.