Blitz degli animalisti alla "Fiera del Bue Grasso a Moncalvo"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che ci è stata inviata in seguito a un nostro articolo che riguardava la Fiera del Bue Grasso.

"Gli attivisti dell’Associazione Nazionale Animalisti Italiani si sono infiltrati alla Fiera del Bue Grasso, tenutasi a Moncalvo in provincia di Asti, per protestare contro una vera e propria barbarie medievale che ha avuto luogo nonostante l’emergenza sanitaria in corso. Siamo rimasti sconcertati di fronte a ciò che si è palesato davanti ai nostri occhi. Gli animali, esseri senzienti e puri, esposti per ore al pubblico ludibrio, uno di fianco all’altro; ma ciò’ che è ancora più aberrante con il loro volto contro il muro, tenuto fermo da una corda di appena 20/30 centimetri che ne limitava qualsiasi tipo di movimento".

"Colpevoli di cosa? Il decimo cerchio dell’inferno dantesco è su questo pianeta: abbiamo usurpato l’Anima agli Animali sprofondando nelle tenebre della nostra presunzione insieme a ciò che resta della nostra coscienza - continua la lettera -. Umiliati, derisi, oltraggiati, picchiati e infine deportati sui camion della morte: destinazione mattatoio. Cos’altro aggiungere? Se questo è il nostro livello di compassione verso Chi non ha nessuna possibilità di difendersi vuol dire che abbiamo totalmente fallito. Come specie “pseudo sapiente” e come Anime. Anime incapaci di comprendere che la libertà, e quindi la vita, sono diritti inviolabili. Anime nere quindi, perché marce nella loro essenza: avremmo il dovere di proteggere e di custodire i Figli prediletti di Madre Natura e non di abusarne arrogandoci “privilegi” tanto miserabili quanto inutili. Evoluzione vuol dire anche e soprattutto presa di coscienza. Abbiamo la necessità di riequilibrare il nostro impatto nei confronti della Natura tenendo ben presente che ogni corpo violato rappresenta la più profonda negazione della giustizia. E dove dominano la violenza e la discriminazione non potrà mai esservi vera giustizia".