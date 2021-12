Al Ristorante Golf Cavaglià le festività hanno il sapore del mare e dei monti

Voglia di stare in compagnia e buon cibo, questa è l'atmosfera che si respira in questo momento confortata dalla possibilità di uscire e lasciarsi alle spalle i momenti di difficoltà.

Il Ristorante Golf Cavaglià offre la possibilità di pranzare tutti i giorni di fronte a una splendida veranda che si affaccia sul green della buca 7, e di cenare nelle serate di venerdì e sabato, nella più completa serenità lontani dalla frenesia cittadina. Nelle altre sere i locali sono prenotabili e a disposizione per eventi privati, il tutto in assoluta sicurezza.

E in occasione delle feste? Il Golf Cavaglià si distingue con menu che spaziano tra i mari e monti, proposti dallo chef Corrado Cavi e il suo staff, dove l'eleganza e la raffinatezza dei piatti si fondono in completa armonia con il loro sapore.

Per il Pranzo di Natale, tra le proposte del menu ci sono la battuta di fassone in punta di coltello, emulsione al sale nero e cialdina di parmigiano e pistacchi e il riso acquerello ai sapori di Sardegna. Per finire il panetto mandorlato con gianduia e nocciole al costo di 50 € vini esclusi.

Anche il cenone della Vigilia è stato studiato per festeggiare al meglio l'ultimo giorno del 2021 e salutare il 2022 nel migliore dei modi. Il Golf Club propone un menù di San Silvestro tra i sapori delle ostriche al lime, cremoso risotto di bollicine Ferrari e cuore di filetto steccato al guanciale, dove i sapori del mare e dei monti si uniscono in una perfetta armonia in un percorso culinario raffinato ed elegante come le 18 buche del campo. Ad allietare la serata sarà la musica di Dj Frank in attesa del brindisi di mezzanotte. Costo 70 € vini esclusi.

Per entrambe le serate la prenotazione è obbligatoria.

Il locale nel 2020 dopo vent’anni ha abbandonato il marchio Rossocuoco Steak House con l’intenzione di ampliare la proposta. In linea con le esigenze legate al turismo e alla degustazione dell’enogastronomia del territorio il Golf Club propone una selezione giornaliera di piatti che va dalle già note specialità di carne ai classici della cucina italiana. Per gli appassionati di Golf non poteva inoltre mancare il menù del golfista a € 12,50.

Il Golf Club Cavaglià si trova in via Santhià 75 sulla strada statale che collega Santhià a Biella e nell’ampio parcheggio è presente una stazione di ricarica veloce per le macchine elettriche Tesla.

Info e prenotazioni: 0161/966771