Tennistavolo Vigliano a gonfie vele, successi per i ragazzi di Adrian Panaite

Il tennistavolo della Polisportiva Vigliano viaggia a gonfie vele. Nel Campionato regionale, la compagine biellese raccoglie quattro vittorie su quattro incontri disputati. Venerdì, 10 dicembre, l'ASD Tennistavolo Vercelli ha ceduto l'onore delle armi alla squadra guidata dall'allenatore-giocatore Adrian Panaite che spiega: “Una partita a senso unico per i nostri ragazzi che vincono cinque partite in fila, lasciando agli avversari un solo set. Due vittorie per Alessio Boggiani, due per Emanuele Gritti e una per Lorenzo Bortolotto. La prossima giornata di campionato, giovedì 16 dicembre, tra le mura amiche incontreremo al vertice della classifica la formazione A.S.D. Splendor Cossato”.