Pallacanestro Vigliano, amara sconfitta nel Novarese. Coach Bona: “Provato a vincere fino alla fine”

Amara sconfitta in terra novarese per i portacolori U19 Gold della Pallacanestro Vigliano, impegnati nel campionato di Promozione. Romentino vince 72 a 67. Coach Bona commenta la gara disputata: “Un primo tempo discreto, a tratti un buonissimo basket fatto di corsa in contropiede e buoni tiri, ma paghiamo le troppe palle perse e i canestri facili degli avversari. Nel secondo tempo Romentino schiera la zona (vista già nel secondo quarto) dove fatichiamo tanto, soprattutto nel terzo periodo. Ci proviamo fino alla fine ma non riusciamo ad espugnare il pala Pascal”.

Basket Romentino vs Pallacanestro Vigliano 72-67 (18-26; 40-41; 52-49)

Pallacanestro Vigliano: Zordan 6, Brando, Varale 4, Borio, Imperadori, Gagliano 10, Fiorindo 19, Perla 2, Galeotto 1, Bottone 23, Scaglia rat 2. All. Bona.