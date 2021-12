Botalla TeamVolley, ko pesante con Balamunt: ecco i risultati dei giovanili

È un Botalla TeamVolley a corrente alternata, quello che la settimana prima vince con la seconda in classifica e quella successiva perde 3-0 contro una squadra assolutamente alla portata. Sabato scorso le biancoblù di coach Gianluca Cuda hanno lasciato alle avversarie di Lanzo Torinese i tre punti in palio, disputando un match che, tecnicamente, avrebbe potuto raccontare anche tutt'altra storia. Ancora uno scivolone in termini di approccio al match e di carattere.

Erano anche partite bene Vodopi e compagne, riuscendo a portarsi nel primo set sul 17-10, ma a quel punto qualcosa si è inceppato nei meccanismi di gioco, così le padrone di casa sono riuscite a recuperare e a chiudere il parziale col minimo scarto sul 25-23. Nel secondo e nel terzo set le biancoblù, pur cercando di giocarsi la partita, non sono riuscite a mettere in campo carattere e determinazione. Sono state avanti in entrambi i parziali, ma si sono sempre disunite nei momenti di difficoltà, quindi lasciate raggiungere e superare dalla compagine casalinga.

«Partita bruttissima, soprattutto perché arrivavamo da una bella vittoria contro una squadra forte - commenta con disappunto coach Gianluca Cuda al termine della gara -. Abbiamo letteralmente gettato alle ortiche la possibilità di raggiungere in classifica le nostre avversarie, che erano appena davanti a noi, e di portare a casa punti preziosi. Abbiamo approcciato malissimo la partita: nel primo set siamo state avanti fino al 17-10, e sarebbe bastato davvero poco per chiuderlo a nostro favore, invece, lo abbiamo lasciato andare senza crederci. Nei due parziali successivi non c'è stata alcuna reazione da parte delle ragazze, è mancato l'orgoglio e sono mancati i nervi saldi, non c'è stato nulla di quello che avrei voluto vedere. Nel secondo e terzo set, pur essendo stati avanti nel punteggio, abbiamo avuto un carattere troppo rinunciatario. Peccato. Continueremo a lavorare per rimetterci quanto prima in carreggiata».

«Oggi non abbiamo giocato al meglio delle nostre capacità e ci sono stati momenti in cui non siamo state in grado di essere una squadra - ha aggiunto Anna Scoleri -. Penso che dobbiamo lavorare molto sotto questo punto di vista, perché più che la tecnica ci manca proprio la coesione di gruppo. Ovviamente, da qui in avanti, l'obiettivo principale è lavorare per essere più unite, per essere in grado di aiutarci nei momenti caldi delle partire. Le nostre capacità individuali, sia sotto il profilo tecnico che tattico, non sono in discussione, ma non si può vincere se non si è una squadra. I prossimi allenamenti saranno determinanti, sono convinta che solo raggiungendo un buon livello di amalgama saremo più forti e convinte dei nostri mezzi».

BALAMUNT MINIMOLD - BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-23, 25-14, 25-21

TeamVolley: Lorenzon 3, Allorto, Perissinotto 8, Caramori, Biasin 3, Damo ne, Vodopi 10, Pelliciari 1, Nanì 10, Scoleri 4, Cena ne, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U16 Botalla TeamVolley - Gilber Volley School 3-0

Parziali: 25-19, 25-22, 25-19

TeamVolley: Vioglio 15, Scoleri 11, Nanì 8, Di Stefano 6, Damo 7, Mancini 1, Allorto, Tallia, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

U14 San Giacomo Novara - Generali Via Carso TeamVolley 0-3

Parziali: 18-25, 9-25, 15-25.