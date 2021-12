Biella, Natale a“I Faggi”: la presentazione del nuovo Circolo

Grazie al completamento della piscina interna sono giunti a termine i lavori per la piena ripartenza de “I Faggi” e, per festeggiare l’occasione, verrà organizzata una serata aperta a tutti con aperitivo. L’evento, in programma per venerdì 17 dicembre dalle ore 17 alle 21, si aprirà con una conferenza e, a seguire, un incontro in cui lo staff sarà a disposizione dei visitatori, privati, aziende ed enti che vorranno scoprire il nuovo volto del Circolo.

Il Natale ai Faggi

Per il Natale 2021 il Circo “I Faggi” ha preparato un regalo speciale: una Gift Card, personalizzabile e con diverso valore, per offrire ai propri amici o clienti la possibilità di usufruire delle infrastrutture sportive, della professionalità dei preparatori o di un’apericena.

Sport, Wellness and Friendly

Continuano i risultati sportivi degli atleti preparati dal team di preparatori agonistici. Grandissimi risultati per la tredicenne Alessia Sbrana nella coppa d’inverno per regioni ad Ostuni in questo girone B Piemonte, Puglia, Lucania, Trentino, Marche.

Risultati:

il primo giorno Piemonte perde 42 contro Puglia. Alessia però vince il suo con Francese Elena 2.7 convocata diverse volte in nazionale per 7/5 2/6 10/8;

il secondo giorno Piemonte vince 5/1 contro Marche. Alessia vince contro Pisola Ilary 2.7 6/3 0/7 10/4;

il terzo giorno Piemonte vince 5/1 contro Trentino Alessia vince 6/2 6/1 contro Serio Emma con il risultato della sconfitta, nella terza giornata della Puglia contro le marche per 4/3 Piemonte passa al primo posto del girone per numero di vittorie negli incontri singolari. Questo risultato permette al Piemonte di andare nella finale a quatto a Tirrenia con le altre qualificate Campania, Lazio, Lombardia e Piemonte.

Bistrot

Il bar ristorante Bistrot accoglierà sia gli sportivi che frequentano il Circolo, sia chiunque voglia iniziare la giornata con una colazione sfiziosa, oppure prenotare un pranzo o un ricco apericena godendo della splendida vista su Biella. Il Bistrot offre un menù club (dello sportivo) ed in alternativa un menù classico (alla carta).

Inaugurazione piscina e centro benessere

Il 17 dicembre con l’apertura della piscina interna e del centro benessere composto da sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, sarà completata la fase di riattivazione di tutte le infra-strutture del Circolo I Faggi.

Rotaract Biella

Il Rotaract di Biella ha organizzato un punto di vendita delle Stelle di Natale a sfondo benefico.

Babbo Natale in Valle

Il Circolo I Faggi sarà uno dei punti di raccolta di giocattoli e/o libri che si vorranno donare alla Banca del Giocattolo; questi giocattoli saranno donati ai bambini di famiglie meno fortunate durante l’evento “Babbo Natale in Valle” previsto per il 19 dicembre 2021 presso il comune Valdilana grazie al contributo della sezione locale del Rotary Club.

Lo staff al completo Giorno dopo giorno lo staff dimostra di essere sempre più unito e determinato in un unico obiettivo: I Faggi. Stiamo preparando molte novità ma deciderle davanti ad un bicchiere di vino è meglio! Noi festeggiamo… ma vi aspettiamo in struttura il 17 Dicembre così da poter brindare insieme. Un saluto: Alberto, Alessandro, Alessio, Andrea, Annalisa, Elena, Federico, Francesca, Gianfranco, Lia, Lisa, Marina, Mario, Massimo, Max, Maurizio B, Maurizio R, Nini, Pietro e Valeria.