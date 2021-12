Biella Corse continua a stupire, altre due vittorie e una novità assoluta

Biella Corse continua a stupire: due vittorie assolute (questa volta a “Il Grappolo Storico”) e una novità di grande rilievo! Grande risultato alla prima edizione de Il Grappolo Storico, dove la Subaru Legacy 4Wd gruppo A della Balletti Motorsport ha portato un altro “Biella Corse” sul gradino più alto del podio. Nella gara, corsa sabato 11 dicembre a San Damiano d'Asti, il biellese Luca Pieri, esperto navigatore della Scuderia, ha infatti conquistato, in coppia con il pilota Emanuele Franco, il primo posto assoluto (oltre che di gruppo e di classe) nella categoria Rally Storico. Va ricordato che Franco-Pieri hanno dominato la gara dall'inizio alla fine, chiudendo con un vantaggio di due minuti sui più diretti avversari.

Oltre al Rally, Biella Corse si è anche aggiudicata la gara di Regolarità Sport, dove la vittoria assoluta è andata ai giovani biellesi David De Faveri e Marco Blotto. L’equipaggio Biella Corse ha gareggiato con una piccola ma sempre valida Peugeot 205 Rallye, con la quale ha scalzato, a due prove dal termine, i più diretti avversari. "Che spettacolo chiudere l'ultima gara dell'anno primi assoluti e primi di classe" ha commentato l'equipaggio al termine. "Nonostante le strade innevate e ghiacciate siamo andati davvero bene! Grazie alla nostra "Peugeottina" che ha ben figurato anche su queste strade! Meglio di così proprio non potevamo fare!" Sfortunata invece la prima esperienza di Alessandro Fiore, in gara al 2° Prealpi Master Show con Alessia Vanzini sulla sua Peugeot 106 N2. Si sono dovuti ritirare all'ultimo passaggio, quando erano terzi della classe N2.

Ed ecco la “novità assoluta”. Il prossimo fine settimana (sabato 18 dicembre 2021), con le insegne Biella Corse, prenderà parte alla Ronde di Sperlonga, con il numero 4, l’equipaggio Fabio Gianfico e Liberato Mongillo, alla guida di una Skoda Fabia R5 del Lion Team di Andrea Minchella. Fabio Gianfico, pilota napoletano, di Pozzuoli, e Liberato Mongillo, navigatore beneventano, di Cusano Mutri, corrono insieme da circa vent'anni. “Sono un equipaggio molto veloce e di grande esperienza” ha commentato, dando l’annuncio, il “Team Manager” di Biella Corse, Alby Negri. “Quest'anno si sono aggiudicati, a luglio (per la quinta volta da quando si corre questa gara), il Rally del Matese e del Medio Volturno ma nel loro palmares ci sono anche quattro assoluti al Rally di Pico e le vittorie in una edizione del Rally Basso Lazio, del Rally Provincia di Caserta, del Trofeo ACI Como e della Ronde Penisola Sorrentina. Senza contare le vittorie ottenute con altri piloti e navigatori e i tantissimi e più che significativi piazzamenti in altre gare”.

Il 13° Rally Ronde di Sperlonga, praticamente l'ultima gara dell'anno, si correrà sabato 18 dicembre con partenza (alle 7,56) dal "Villaggio Rally" ospitato nel Comune di Fondi, in Provincia di Latina; dove si concluderà nel tardo pomeriggio (a partire dalle 19,12). In programma quattro passaggi sulla prova La Magliana, di 9,90 chilometri. In totale i concorrenti percorreranno 179,64 chilometri, di cui 39,60 di prove cronometrate.