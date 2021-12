Il deputato serbo Jovan Palalić in visita a Biella: commercio e turismo al centro dell'attenzione

Venerdì 10 dicembre ha fatto visita a Biella il deputato serbo Jovan Palalić, segretario generale del Partito Popolare Serbo e presidente dell’intergruppo amicizia Italia - Serbia. Ad accoglierlo in comune il sindaco di Biella, Claudio Corradino, l’assessore Barbara Greggio e il consigliere comunale Alessio Ercoli, responsabile Esteri della Lega Giovani Piemonte. Molto apprezzata la visita al Battistero di Biella e alla cattedrale di Santo Stefano con il vescovo di Biella, Roberto Farinella, prima di salire al Santuario di Oropa dove il deputato è rimasto particolarmente impressionato.

«È stato un vero piacere poter accogliere a Biella il deputato serbo Palalić – dichiara il sindaco Claudio Corradino – ringrazio in particolar modo Sua Eccellenza il Vescovo di Biella, Roberto Farinella, per la grande disponibilità. Abbiamo avuto modo di parlare con Jovan Palalić delle relazioni tra i nostri Paesi in ottica di una futura cooperazione, al fine di valorizzare Biella e le sue eccellenze, soprattutto per quanto riguarda temi quali il commercio e il turismo. Palalić è rimasto positivamente sorpreso dalle bellezze della nostra Città e dagli importanti riconoscimenti recentemente ottenuti. Lo abbiamo omaggiato di un calendario 2022 di Biella Città Alpina con la speranza di poter intraprendere relazioni sempre più strette per la promozione del nostro territorio».

«Una graditissima visita che ha fatto e farà apprezzare Biella attraverso sempre maggiori rapporti con la Serbia – aggiunge Alessio Ercoli – un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Vescovo di Biella per il tempo che ci ha dedicato, per la disponibilità e per la cordialità che sempre lo contraddistinguono. Conosco Palalić, il suo impegno e il suo interesse per il nostro Paese ed è stato un piacere e un onore poterlo accogliere a Biella. Abbiamo avuto modo di parlare di temi quali il commercio e il turismo in ottica di una futura promozione territoriale. In vista della Giornata internazionale della montagna, che quest'anno a Biella è ancora più sentita, abbiamo inoltre consegnato al deputato il calendario 2022 di Biella Città Alpina, occasione per promuovere il nostro incantevole territorio alpino oltre i confini».