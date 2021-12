Premio Elsa Piana, mercoledì la cerimonia di premiazione

Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 14 si svolgerà la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso di Tessile e Salute in memoria di Elsa Piana.

Il tema al centro di questa edizione del Premio è la prevenzione nei confronti delle epidemie da agenti biologici e, in particolare, i possibili miglioramenti da apportare ai Dispositivi di Protezione individuale in termini di efficacia protettiva e di comfort.

L'obiettivo del premio organizzato dall'Associazione Tessile e Salute e dalla Tintoria Piana U.S. è valorizzare la ricerca nell’ambito delle scienze applicate nel settore tessile. La divulgazione dei progetti pervenuti nei precedenti bandi, ha permesso di farli conoscere nel mondo produttivo del settore tessile italiano, con buoni riscontri.

Oltre alla presentazione dei 6 progetti che hanno partecipato al concorso, interverranno:

Angelo del Favero, Presidente Tessile e Salute

Paolo Naldini Direttore di Città dell’Arte – Fondazione Pistoletto

Franco Ferraris Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Biella

Alberto Piana Tintoria Piana finanziatore del Premio

Franco Piunti Presidente del Premio Elsa Piana

L’evento si svolgerà in presenza nella sede di Cittadellarte Fondazione Pistoletto a Biella e sarà possibile seguire la diretta in video conferenza al link

https://us06web.zoom.us/j/84550720676?pwd=ZHEzZXhqemZobjRBRnNYZUZBUXpKQT09

ID riunione: 845 5072 0676

Passcode: 071887

I 6 progetti che partecipano al concorso

Matteo Beccatelli (BioMetrica s.r.l) presenta: Dispositivo indossabile per la rilevazione in tempo reale del Sars-Cov da fluidi biologici

Matteo Fasano (Politecnico di Torino) presenta: Tessuti sostenibili in polietilene con trasporto ingegnerizzato dell'umidità e del calore.

Lory Marika Margatucci (Università degli Studi di Roma "Foro Italico") presenta: Trattamenti fotovoltaici per Dispositivi di Protezione individuale: dati sperimentali e prospettive per il potenziamento dell'attività antimicrobica anche nella prevenzione di COVID-19.

Doriana Marini (DIENPI s.r.l) presenta: La prima mascherina inclusiva 10% Made in Italy.

Vania Pais (Technology Researcher on Biotechnology - University of Minho) presenta: NanoMask sostenibile per la protezione dai virus.

Helena Prado Felgueiras (Centre for Textile Science and Techology - Universidade do Minho) presenta: Inibizione del virus Escherichia MS2, mimica di SARS-CoV-2, per fibre caricate con oli essenziali: il prossimo passo nelle maschere di protezione antivirale.