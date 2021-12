Microsolchi Christmas Concert, donati ad Anffas 3000 euro

Si è concluso con una fantastica versione unplugged di “Across the universe” e la standing ovation del pubblico il concerto di Natale di Microsolchi dedicato a John Lennon e a favore di Anffas Biellese.

Un concerto condotto magistralmente da Alex Gariazzo e Smallable Ensemble che, oltre a presentare il recente album dedicato al grande musicista inglese, hanno eseguito una rassegna di pezzi pescati dal repertorio dei Beatles e arrangiati in modo raffinato grazie ai suoni dolci della fisarmonica e ai virtuosismi di violino.

Tra i classici una stupenda versione di “A day in the life”, in cui il quartetto si trasforma in una potente orchestra, una “Jealous Guy” dalle sfumature funky e una coinvolgente “Watching the wheels”.

A metà concerto i primi ospiti: Marella Motta con “All I’ve got to do” in duetto con Alex Gariazzo e a seguire Omar Pedrini e Francesco Baccini che oltre ai pezzi di Lennon hanno eseguito due loro classici, rispettivamente “Sole spento” e “Le donne di Modena”.

Gran finale con il coro Noi Cantando, con una versione a cappella di “Happy Xmas” seguita subito dopo da “Give peace a chance”, scandita dagli applausi del pubblico.

Da parte degli organizzatori un grandissimo ringraziamento va proprio a questo pubblico e ai sostenitori di Microsolchi che, con i loro contributi, hanno permesso di raccogliere la cifra di 3000 euro che verranno donati ad Anffas Biellese per lo sviluppo delle attività sul territorio.