"La magia del dono" ha contribuito a rendere l'atmosfera in città ancora più natalizia

Buona la risposta del territorio all'iniziativa “La magia del dono”, realizzata sia a Biella che a Vercelli, che ha previsto nel fine settimana del 10 e 11 dicembre la presenza di stand degli ETS territoriali che hanno realizzato azioni di raccolta fondi, attraverso l’offerta di piccoli oggetti e doni solidali in occasione del Natale.

A Biella, l'evento organizzato dal Ctv ha trovato spazio sotto i portici del Municipio all’interno del programma natalizio “Natale nel cuore di Biella”.

Soddisfatto Alberto Miglietti dell'associazione Genitori e Giovani di Pralungo: "La risposta del territorio è stata molto buona e ringraziamo tutti per aver partecipato a sostenere i nostri progetti. Per noi era la prima volta ma penso che non ci fermeremo qui. C'era tanta gente in giro".