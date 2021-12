Paolo Principi sale sul palco di Palazzo Ferrero e presenta Empathies

Martedì 14 dicembre, alle 21,30, sale sul palco di Palazzo Ferrero il pianista anconetano Paolo Principi per la presentazione del suo lavoro discografico "Empathies", accompagnato da Roberto Gazzani al basso e Andrea Morandi alla batteria.

Principi, apprezzato pianista e fisarmonicista marchigiano, altre che al jazz nazionale, ha legato il suo nome alla progettazione di diversi strumenti musicali con aziende leader nel settore sia italiane che straniere. E' un compositore di colonne sonore e film di animazione e anche un riconosciuto "sound designer" a livello internazionale.

Il disco "Empathies" racchiude tutti questi aspetti dell'artista, la composizione, l'esecuzione e il suono che fanno di Paolo Principi uno dei nuovi interpreti del panorama jazz italiano. Per martedì 21 è in programma il concerto natalizio "Songs before Christmas" con la voce di Silvia Fusè.