Ciclista in Superstrada, automobilisti chiamano i Carabinieri

Nel primo pomeriggio di sabato, sulla SS Nuova 142, all’altezza dell’uscita per Castelletto Cervo, alcuni automobilisti in transito hanno indicato al 112 la pericolosa la presenza di un incauto ciclista che pedalava tranquillamente in direzione Biella. Dalla Centrale Operativa di Biella hanno subito inviato un’autoradio del Nucleo Radiomobile di Cossato per verificare la segnalazione.

Effettivamente i militari hanno individuato il ciclista, un inconsapevole trentenne esteuropeo residente in Campania, impegnato in un tour ciclistico solitario per l’Italia. L’uomo è stato fatto uscire in sicurezza dal vicino svincolo della superstrada di Cossato, ed invitato a proseguire nelle strade della viabilità ordinaria.