Valdilana, 15 anni dell'associazione Passaggio a Oriente: il nuovo presidente è Tiziana Coluccia

Dopo 15 anni di attività, volontarie e volontari dell’Associazione Passaggio a Oriente hanno voluto rimettersi in gioco, per continuare ad essere al servizio della comunità. Gabriella Foglia, storica Presidente, ha scelto di lasciare l’incarico continuando a collaborare all’attività del gruppo; è stata eletta all’unanimità come nuovo Presidente Tiziana Coluccia.

“La volontà - affermano i volontari - è di ripensare il nostro servizio, unendo i differenti aspetti che ci caratterizzano: la cultura, l’arte, la creatività, lo sport, l’educazione e il benessere dei concittadini. Tra le tante proposte, abbiamo iniziato da quelle più semplici ed imminenti. Con l’avvicinarsi del Natale, l’Associazione ha aderito alle iniziative Natale a Valdilana, patrocinate dall’Amministrazione Comunale. Sono state realizzate composizioni e decorazioni natalizie, per abbellire la Municipalità di Valle Mosso. Grazie all’impegno e all’attività delle volontarie, le vie del paese in questo periodo di festa si stanno colorando e illuminando. Altre iniziative sono in programma in collaborazione con le varie associazioni presenti in paese quali gli Amici del Parco Reda, i ragazzi dell’Oratorio, la proloco di Croce Mosso e con il supporto delle Scuole, della Banca del Giocattolo e del Rotary di Valle Mosso, nella giornata di domenica 19 dicembre che verrà pubblicizzata nei prossimi giorni: sarà un modo per respirare il clima natalizio e portare in paese le famiglie con bambini e ragazzi. Infine, grazie al Comune di Valdilana e con il nostro supporto, tornerà il tradizionale Concerto dell’Epifania che, per molti anni, è stato proposto in Sala “E. Biagi” la sera prima dell’Epifania. Anche questa iniziativa potrà conciliare la cultura, la musica e la volontà di ritrovarsi insieme per riscoprire la bellezza della condivisione e della relazione”.

L’Associazione “Passaggio a Oriente” è nata a Valle Mosso nel settembre del 2005, grazie alla volontà di Don Gianni Panigoni, allora parroco della comunità, e di Gabriella Foglia Parrucin, insegnante della Scuola Secondaria in pensione, al fine di organizzare attività di doposcuola per i bambini, rispondendo alle esigenze dei genitori lavoratori. Con il passare del tempo, il servizio è stato maggiormente strutturato e organizzato, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Valle Mosso. Il numero di utenti è sempre cresciuto ed è arrivato fino a 50 bambini, mentre i volontari hanno raggiunto quota 60. Il gruppo ha sempre sostenuto le iniziative del paese e gli eventi organizzati da altre realtà del territorio, focalizzandosi sui progetti rivolti alla scuola e alle famiglie. Con l’arrivo della pandemia e il cambio di alcune normative statali, l’Associazione ha pensato di allargare l’ambito delle sue attività.

L’Associazione è composta dal Presidente Tiziana Coluccia, Vicepresidente Alberto Scarangella, Segretaria Gabriella Foglia Paruccin, Tesoriere Paola Bongiovanni e Consiglieri Paola Foglia Paruccin, Nicoletta Gatteschi e Patrizia Tallia. Le altre socie/volontarie attive: Armida Battaglin, Rita Bessero, Lucia Braiato, Daniela Carraro, Elena Cerruti, Nicoletta Cogo, Donatella Fedozzi, Paola Ferla, Flavia Grosso, Anna Maria Luotti, Marisa Prina, Mara Sassi, Anna Tonso, Maria Teresa Veronese, Edda Zanacchi, Loredana Zanella e Margherita Zanella. Qualche novità del gruppo è stata svelata, ma molte idee stanno “bollendo in pentola”… Sicuramente un buon auspicio per il nuovo anno!