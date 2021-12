Premiato Luciano Console, da 17 anni il Babbo Natale di Torrazzo

Da quando dal 2004 vive a Torrazzo, Luciano Console, 78 anni originario del Veneto, è stato il Babbo Natale per i bambini del paese, e, ogni 24 dicembre, è andato in tutte le case a portare i doni della Pro Loco.

“Inoltre – racconta Console – dal 2019, in occasione del mercatino di inizio dicembre, aspetto i bambini per le foto in una capanna allestita per Babbo Natale. Quest'anno sono venuti a trovarmi 80 bambini”.

Domenica 5 dicembre, dopo 17 anni di onorato servizio con l'abito bianco e rosso, Luciano Console ha ricevuto dall'amministrazione comunale l'attestato di gratitudine durante la prima giornata regionale del “Piemonte Gentile e Cortese – Grassie d'tut”, organizzata da Costruiamo Gentilezza, progetto nazionale a cui Torrazzo è stato il primo paese biellese ad aderire.

Oltre a Babbo Natale Luciano Console, il vice sindaco Stefania Menaldo (facente funzione da sindaco) e il presidente della Pro Loco Debora Lorenzon hanno consegnato l'attestato di gratitudine per il loro impegno nella comunità di Torrazzo ai volontari d Pro Loco e Protezione Civile Ernestino Graziano e Bruno Giansetti, che è anche assessore comunale.

“Domenica 5 dicembre, giornata mondiale del volontariato, a Torrazzo c'era il Magico Villaggio di Babbo Natale. – racconta Stefania Menaldo - Ci tenevo e mi ha fatto un grande piacere consegnare questi premi: ho colto l'occasione perchè l'anno prossimo penso che non sarò in amministrazione. Prima di domenica non abbiamo detto nulla ai premiati, i quali hanno accolto con entusiasmo questa sorpresa”.