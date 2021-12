Mongrando sotto l'albero, stand e spettacoli aspettando Natale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Weekend natalizio anche a Mongrando dove, domenica 12 dicembre, si è svolta la settima edizione del mercatino “Mongrando sotto l’albero”, tradizionale manifestazione che porta in strada numerosi artigiani e prodotti come confetture, oggettistica per la casa, vestiti e diverse idee regalo. Presenti, con i loro banchetti, Anspi e Ana.

Sono circa un migliaio le persone che hanno visitato il mercatino nel corso dell’intera giornata e ammirato le diverse manifestazioni, tra cui il concorso per piccoli costruttori lego, vinto dal piccolo Vittorio, e l’esibizione della scuola di danza “Scarpette Rosse”. A concludere la giornata sono state le performance musicali dei cori San Bernardo di Trivero e Gocce di rugiada di Tavigliano con le loro esibizioni svoltesi tra le 16 e le 17.