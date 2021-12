A Caprile pattinaggio su ghiaccio in frazione Uccelli - Foto di repertorio

“Holiday on ice” da qualche settimana in località Uccelli di di Caprile, dove gli abitanti ed i villeggianti della frazione hanno allestito una pista di pattinaggio su ghiaccio di 6 metri per 10 sul campo di pallavolo.

La pista, aperta nei fine settimana ed organizzata in modo da rispettare le norme anti Covid, è accessibile a tutti. Nell’area attrezzata per cambiarsi sono a disposizione pattini di diverse misure per grandi e bambini.

Fin dall’inaugurazione di sabato 4 dicembre l’iniziativa ha infatti riscosso grande successo tra le famiglie ed i bambini del territorio.