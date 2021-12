10mila visitatori al Mercatino degli Angeli, a Sordevolo 19° edizione di successo

La tanto attesa edizione numero 19 del Mercatino degli Angeli di Sordevolo si è conclusa con successo ieri, domenica 12 dicembre.

Davvero grande è la soddisfazione per l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, che aveva intensamente voluto rimettere in moto la macchina organizzativa nonostante il periodo ancora incerto, ma il desiderio di poter offrire qualche momento che faccia respirare aria di ripresa e di rivedere le espressioni sorridenti delle persone era forte. Il coraggio di ricominciare non è mancato ed è stato ripagato dalla presenza di 10.000 visitatori che, con entusiasmo, hanno passeggiato lungo le vie del Mercatino, anche nei giorni in cui il tempo era meno favorevole. Motivo di appagamento sono state anche le espressioni di gradimento ricevute da parte degli espositori per l’accoglienza e l’organizzazione.

“Tutto ciò, però, non sarebbe possibile senza l’aiuto, sempre immancabile, di tutti indistintamente coloro che, in vari modi, apportano il proprio contributo alla realizzazione della manifestazione e ai quali va un profondo e sincero ringraziamento – spiegano - Anche il Museo della Passione, importante punto di riferimento per far conoscere il tradizionale spettacolo di teatro popolare sordevolese, in questi giorni ha avuto un successo di pubblico con il passaggio di 1800 visitatori. Un dato che promette bene in vista dell’edizione della Passione di Sordevolo che andrà in scena dal 18 giugno al 25 settembre 2022”.