Think Biker, successo per Santa Lucia col desiderio di normalità e condivisione (foto staff e studio Fighera per newsbiella.it)

Seconda edizione dell'evento prenatalizio organizzato dal gruppo motociclistico locale, il cui fine benefico in favore della Domus Laetitiae sembra toccare in modo importante il cuore dei biellesi. A noi, i Think Biker, piace pensare che la miscela esplosiva nata con "l'importazione" della festa dedicata a Santa Lucia si sia riconfermata come vincente per il connubio che unisce l'attività benefica alla passione per le due ruote e che, nonostante le temperature invernali, sa regalare ai Biker biellesi un pò di normalità nonostante le dovute attenzioni che il periodo impone. Il desiderio di normalità e di stare insieme ha fatto il resto.

Gli amici con i quad hanno regalato tanti sorrisi ai bambini che hanno voluto provare a fare un giro da passeggeri nel percorso dedicato e la nostra Santa Lucia, accompagnata da Babbo Natale, ha regalato una merenda gentilmente offerta dal Centro Commerciale "gli Orsi" e da Ipercoop Biella, rigorosamente confezionata, ai piccoli che sono venuti ad ammirare le sfolgoranti moto esposte nel piazzale centrale. Grande successo per il run mattutino, anche questa una ricorrenza che lo scorso anno è mancata ai Biker Biellesi (purtroppo le limitazioni imposte ci hanno spinto, per coscienza, ad evitare anche solo di imbastire il discorso nel dicembre 2020); il desiderio era così forte quest'anno che siamo riusciti a superare i 100 partecipanti che hanno fatto un pò di "sano baccano" tra i comuni. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito in modo attivo o silente nella raccolta fondi, destinati alla Domus Laetitiae e al loro bellissimo progetto "dona parole e passi"; un caloroso "grazie" anche ai gruppi motociclistici che sono intervenuti e che ci hanno dato un valido supporto, specie nel giro mattutino.

Prima d'ora Santa Lucia non veniva festeggiata nella nostra zona, ora molti bimbi ne conoscono la storia e ci hanno permesso di insegnargliela; ci auguriamo quindi che, nei prossimi anni, possano associare questo bellissimo personaggio ad una festa e ad una ricorrenza attesa, a cui cercheremo di dare il nostro piccolo contributo, ai Biker e soprattutto ai biellesi.