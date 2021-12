Valdilana, interesse e boom di passaggi a 6 mesi dall'apertura del nuovo Ufficio del Turismo

Nello scorso mese di maggio è stato inaugurato il nuovo Ufficio del Turismo in Valdilana, frutto di una sinergia importante tra Comune e coloro che hanno sottoscritto la convenzione, che ha lo scopo di promuovere e sviluppare politiche turistiche importanti per il nostro territorio. Insieme al Consorzio Turistico Alpi Biellesi, Ez Real Estate, le ProLoco di Trivero e di Mosso e Atl Biella, dopo 6 mesi di attività si può trarre un bilancio più che positivo.

Fin dai primi giorni si è evidenziato un cospicuo passaggio di persone e un grande interesse verso l’Ufficio Turistico, ed il successivo periodo di fioritura della conca dei rododendri ha fornito ulteriore impulso di visitatori, sia biellesi che di altre regioni. In linea generale il "boom" dei passaggi è stato rilevato fino a tutta la primavera inoltrata, per poi stabilizzarsi durante i successivi mesi di luglio, agosto e settembre. L'ondata di appassionati di montagna è ripresa all'inizio di autunno in concomitanza con il fenomeno del "foliage" che ogni anno attira un numero sempre maggiore di turisti che vogliono godere di uno spettacolo suggestivo e rigenerante, si prevede pertanto che l'Ufficio del Turismo sarà attivamente coinvolto anche in questa parte finale dell'anno.

Era chiaro fin dall’inizio che ”l’elemento trainante" degli accessi sarebbe stato l'interesse verso l'Oasi Zegna, al quale si vuole agganciare una visione più ampia che abbracci tutto il territorio e che includa tutte le varie e diverse specificità del territorio; in quest’ottica nasce la necessità che l’Ufficio Turistico diventi un punto di riferimento per tutte le realtà di Valdilana e dei comuni vicini. L’assessore Carlo Grosso sottolinea la forza del “costruire e lavorare insieme”: “la sinergia tra attori privati (Consorzio Turistico Alpi Biellesi, staff Oasi Zegna e Atl), forti di una alta competenza in tema di accoglienza e tematiche turistiche, tra associazioni (le ProLoco) e l’amministrazione comunale riesce a realizzare il progetto ambizioso di offrire al territorio una visibilità importante con strumenti moderni ed efficaci.

“Il Comune crede in questa visione: l’investimento sul nuovo ufficio, sia in termini di opere messe in atto sia con la predisposizione di un operatore, ne è una prova tangibile – sottolinea Grosso - Un ruolo decisivo ed indispensabile è la presenza dei volontari, senza i quali la gestione quotidiana non sarebbe possibile e mi sento di portare a loro il mio ringraziamento più sincero.” Entro la fine dell’anno sarà attivo anche il nuovo sito dell’ufficio turistico, coordinato e in sinergia con tutte le iniziative in atto. L’apertura dell’ufficio dal mese di dicembre sino a marzo 2022 avverrà dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 12.