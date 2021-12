Qualità della vita 2021, Biella perde due posizioni. Bene per infortuni sul lavoro, maglia nera per la spesa per la cultura

Ancora una volta a guidare la classifica del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita 2021, provincia per provincia, è Trieste, seguita da Milano e Trento. Biella si ferma al 59° posto su 107 , appena sotto di 2 posizioni rispetto al 2020.

La performance migliore Biella ce l'ha negli infortuni sul lavoro dove si piazza al secondo posto, mentre indossa la maglia nera per spesa del Comuni per la cultura piazzandosi proprio al 107°. In sintesi è al 5° posto su 107 come ricchezza e consumi, al 33° come giustizia e sicurezza dove sale di 3 posizioni rispetto all'anno passato, al 49° come affari e lavoro dove è migliorata di 17 posizioni, al 70° come cultura e tempo libero, all'82° come ambiente e servizi, e all'88° come demografia e società.

Scendendo nel dettaglio Biella si piazza al 5° posto per ricchezza e consumi perdendo però 3 posizioni, al 4° per la spesa delle famiglie, al 38° per depositi bancari, al 60° per prezzo medio di vendita di case. Nel mondo del lavoro è al al 18° posto come start up innovative, 29° come tasso di occupazione, al 61° come imprese cessate e al 106° posto come numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Giustizia e sicurezza: al 39° posto come indice di criminalità, Biella si posiziona al 17° come furti per autovetture, 33° come furti in abitazione, al 54° come rapine, al 96° come reati legati agli stupefacenti, al 89° come truffe e frodi informatiche. Relativamente pochi gli incidenti mortali (19° posto). Molto buona la capacità di riscossone del comuni (4° posto dopo Firenze, Oristano e Aosta).

Male gli indicatori che riguardano la natalità: Biella è al 104° posto per quoziente di natalità, al 106° come indice di dipendenza anziani, al 4° però come acquisizioni di cittadinanza. Biella è poi all'11° posto come casi Covid 19 (1° Sassari, 107° Bolzano).

Male il trasporto pubblico dove Biella è al 103° posto e la spesa sociale dei Comuni dove è al 100°. Buona invece la qualità della vita dei bambini (15°) e bene le proposte di palestra, piscine e terme (18°). In fondo alla classifica del verde storico (103°), e al 90° come offerte culturali e al 107° come spesa dei comuni per la cultura.

Buona la diffusione media di quotidiani, mensili e settimanali, dove Biella è al 6° posto.