Lavori in corso a Pray, sindaco: “Messa in sicurezza strada e realizzare posti auto” (foto dalla pagina Facebook del comune di Pray)

Lavori a Pray, in frazione Della, per ripristinare l'accesso alla frazione Sella a seguito del cedimento della sede stradale. Lo comunica il sindaco Gian Matteo Passuello: “L'intervento prevede la realizzazione di una scogliera costruita con massi ciclopici che consentiranno la messa in sicurezza della strada e la realizzazione di alcuni posti auto. Ci scusiamo per il disagio per i residenti dovuti alla sospensione dei lavori a causa della nevicata del 8 dicembre. Contiamo di terminare i lavori in pochi giorni se le condizioni meteo lo consentiranno”.