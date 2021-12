Il Leo Club Biella al fianco del Comune di Biella

Sono stati consegnati ufficialmente sabato 11 dicembre, alla presenza del sindaco Claudio Corradino e dell'assessore alle Politiche Sociali, Isabella Scaramuzzi, due nuovi ausili a disposizione di tutti colori che hanno difficoltà motorie, per la piscina comunale.

L'idea e la richiesta sono nate dalla segnalazione di un utente con difficoltà di deambulazione, al quale necessitavano per il trasferimento dall'atrio di ingresso allo spogliatoio (deambulatore) ed al bordo vasca (carrozzina), ausili che vanno ad aggiungersi al sollevatore già sostituito in occasione degli "Play the games". Queste due nuove attrezzature potranno essere utili a tutti coloro che si troveranno a frequentare la nostra piscina anche solo per una riabilitazione in acqua, a seguito di convalescenza.

La segnalazione, arrivata ai nostri Servizi Sociali, è stata realizzata grazie alla grande sensibilità dimostrata immediatamente dai ragazzi del Leo Club Biella. Il Sindaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore Isabella Scaramuzzi spiegano: “È stato tutto molto veloce grazie alla generosità e reattività del presidente e dei ragazzi del Leo Club che si sono attivati acquistando i due ausili dall'Ortopedia Pozzato. È stato bello, al momento della consegna, avere presente l'autore della richiesta che, emozionato, ha, per primo, sperimentato e provato i due supporti acquistati. Ringraziamo il Leo Club e il loro grande impegno perché hanno accolto questa richiesta che per un ente pubblico sarebbe più complicato da gestire soprattutto per le tempistiche lunghe. La prossima sfida sarà quella di trovare i fondi per l’accesso disabili alla vasca piccola”.