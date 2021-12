Crevacuore, in arrivo nuovi punti luce

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica sul territorio di Crevacuore. A comunicarlo il sindaco Ermanno Raffo: “È stato utilizzato uno specifico finanziamento di 50mila euro, assegnato al Comune, nell’ottica del risparmio energetico e di conseguenza di una riduzione della CO2 prodotta a tutela ambientale. Un'iniziativa che provvede all’ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica stradale su diversi punti del paese per un impegno complessivo di euro 48.580 euro ed all'installazione di nuovi punti luce in via Valsessera, completando l’illuminazione sulla provinciale biellese di sponda destra, per un costo complessivo di 9.020 euro. I lavori del progetto, approvato dalla Giunta Comunale in data 4 maggio 2021, sono stati aggiudicati alla Società ENEL X che ne ha affidato i lavori d'intervento alla società ENEL Sole srl con sede in Roma, che proprio in questi giorni ha aperto i cantieri esecutivi. Si prevede la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti ancora attrezzati con lampade fluorescenti con apparecchi moderni a tecnologia LED caratterizzati da un minore consumo elettrico e da una durata superiore rispetto alle altre tipologie di lampade, oltre al potenziamento della rete di illuminazione pubblica nelle zone ancora non coperte. Il risparmio della spesa energetica futura è stato stimato tra il 30 e il 50% dei costi attuali, con vantaggi per i futuri bilanci comunali, anche in funzione dei rincari previsti per la bolletta elettrica”.