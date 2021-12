Cosrab, 5 progetti per il PNNR

Raccolta differenziata 2021, ottimizzazione delle raccolte, situazione dei centri di raccolta e loro adeguamento, diffusione del compostaggio, controllo degli abbandoni, progetti educativi e quelli da realizzare grazie al PNNR.

Questi i punti salienti del resoconto 2019-2021 di Cosrab, i primi due anni di gestione del presidente Gabriele Bodo Sasso, presentato all'assemblea dei comuni soci del 24 novembre.

Quanto al primo punto, nel 2021 nel Bellese, bacino d'ambito di Cosrab, la raccolta differenziata è al 65,2% con 26 mila tonnellate di rifiuti inviate al polo tecnologico.

Per ottimizzare le raccolte in questi due anni, il consorzio ha istallato contenitori con accesso controllato in 9 comuni, ha acquistato cassonetti per sostituire le campane per la raccolta stradale e GPS per tracciamento rotte dei mezzi SEAB. In via di definizione l'acquisto di cofani metallici per creare isole ecologiche in luoghi turistici.

Inoltre Cosrab ha investito 270 mila euro per gli ecocentri: 9 mila per installazione di nuove telecamere; 7 mila per nuova cartellonistica; 80 mila per lavori edili a Cossato, Pray, Mongrando, Viverone, e Biella; 20 mila per lavori edili ancora da affidare a Pray; 150 mila per adeguamento anti incendio; 4 mila per consulenze professionali per progettazione lavori e redazione nuovo regolamento.

Questo nuovo regolamento degli ecocentri è uno dei progetti futuri, insieme al nuovo ecocentro di Biella (in fase autorizzativa davanti a Comune e Provincia), e, entro giugno 2022, all'adeguamento dei centri alle disposizioni dei Vigili del Fuoco e l'automazione degli accessi lettori ottici e sbarre.

In materia di diffusione compostaggio Cosrab ha acquistato 2.500 composter messi gratuitamente a disposizione dei comuni , effettuato più di 1.500 sopralluoghi, realizzato due video tutorial e quattro corsi di compostaggio in presenza.

Per contrastare gli abbandoni sono attivi il servizio (prima non presente) di raccolta su strade comunali, un nuovo gestore per quello sulle strade provinciali, e 10 fototrappole messe a disposizione dei comuni.

Quanto alla scuola, ad ottobre 2021 è ripartito il progetto didattico scuole primarie sospeso causa Covid a marzo 2020. Cosrab ha inoltre sottoscritto due partnership con «Mappiamo la città di verde» (scuole) e «Plastic Free» (cittadini volontari), e realizzato il Progetto Ecofeste, che prevede linee guida e contenitori personalizzati, già utilizzati al Mercato Europeo dello scorso settembre.

Infine il PNNR, con Cosrab che, entro il 12 febbraio, presenterà 5 progetti per ottenere finanziamenti: accesso controllato per raccolte stradali; accesso controllato per raccolte domiciliari nei condomini realizzazione nuovo ecocentro consortile; realizzazione nuovo impianto di ottimizzazione dei flussi di raccolta e riduzione volumetrica dei materiali; digitalizzazione processi di raccolta SEAB e fleet management.

Dallo scorso 24 novembre il Cda di Cosrab ha un nuovo consigliere di amministrazione. Si tratta di Giorgio Cabrio, vice sindaco di Cavaglià, eletto in sostituzione di Anna Mantello, decaduta dalla carica in quanto non rieletta consigliere comunale di Campiglia Cervo lo scorso ottobre.