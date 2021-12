Commozione a Cossato, sede Auser intitolata a Elio Panozzo

Grande partecipazione a Cossato per la cerimonia di intitolazione della sede Auser a Elio Panozzo, mancato un anno fa all'età di 94 anni. La comunità ha voluto omaggiare con una targa l'indimenticabile figura e le azioni compiute in vita, sempre a favore degli altri: partigiano e sindacalista, Panozzo è stato una figura storica del Pci e della Cgil e primo cittadino di Cossato dal 1978 al 1989. In seguito, si è impegnato nel volontariato e ha viaggiato nell’ex Jugoslavia portando assistenza e aiuti nella guerra civile. Dal 2003 è stato responsabile dell’Anpi Cossato-Vallestrona.

Sabato erano presenti cittadini, associazioni, amministratori, consiglieri e familiari di Panozzo. Commoventi gli applausi al momento dello scoprimento della targa, compiuto dalla pronipote Margot, sotto lo sguardo commosso dei partecipanti. “È stata una bella giornata per Auser Cossato – commenta il presidente Marco Abate - Grazie da parte di tutti noi volontari a tutte le persone che sono intervenute. E grazie ad Elio Panozzo, per l'eredità culturale e umana che ci ha lasciato: cercheremo di fare del nostro meglio, e sicuramente ce la metteremo tutta”.