Artigiano biellese realizza il presepe di Natale del Consiglio Regionale del Piemonte

La maestria artigiana biellese fa brillare il Natale del Consiglio Regionale del Piemonte. Il presepe che si può ammirare nell’atrio esterno di Palazzo Lascaris è stato realizzato dal maestro Ermete Benedetti, artigiano locale con laboratorio al Santuario di Oropa. L’opera rappresenta la scena della Natività in un edificio adibito a stalla con volte a botte, tipiche dell’architettura rurale della nostra Regione.

Animata da personaggi che richiamano gli antichi mestieri e la realtà contadina, il presepe evoca uno spaccato di vita nelle campagne piemontesi di una volta. «Il Consiglio regionale del Piemonte valorizza i principi della tradizione cristiana - racconta il consigliere regionale Lega Salvini Premier, Michele Mosca - mi fa quindi molto piacere che la sua sede ospiti l’opera del maestro biellese Ermete Benedetti, che tengo a ringraziare pubblicamente per il grande lavoro svolto e per l’impegno profuso».

Per Mosca l’eccellenza è una questione di dettagli: «Apprezzo particolarmente - conclude Mosca - l’ambientazione in un borgo rurale piemontese di fine Ottocento, a rappresentazione delle nostre radici oltre che dei valori occidentali sui quali si fonda la nostra società e la nostra cultura. Grazie a questa attenzione per i dettagli e ai richiami locali, a Palazzo si respira, oltre all’atmosfera natalizia, anche quella folcloristica tipica di una tradizione fortemente radicata nel territorio piemontese e in particolare nelle nostre valli Biellesi».