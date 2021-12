Anffas Biellese, a Gaglianico cena di Natale e festa di compleanno per i primi 40 anni del centro diurno

Cena di Natale e festa di compleanno. Sabato 18 dicembre nella sede di Anffas Biellese, a Gaglianico, è programmato il tradizionale appuntamento aperto a familiari e ad amici dell’associazione. La festa proprio perché nel rispetto delle norme imposte dal contrasto alla pandemia, avrà numeri contenuti. Saranno comunque presenti autorità civili e religiose, come da tradizione.

Lo scambio degli auguri sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni dall’inaugurazione del Centro diurno. Lo spazio fu inaugurato infatti il 20 dicembre del 1980.Il Centro diurno nacque come luogo per imparare dei mestieri, mentre oggi rappresenta un importante spazio di aiuto per la vita di un’ottantina di ospiti e delle loro famiglie. Il percorso di evoluzione e di sviluppo dello spirito del centro è stato possibile grazie al lavoro e all’impegno di tantissime persone.

“Impossibile ringraziarle tutte” dice la presidente Maria Teresa Rizza. Tra i molti benefattori dell’epoca, l’architetto Mario Porta, progettista dell’edificio, che racconta: “Fu mio fratello a coinvolgermi. Ricordo che c’erano una serie di capannoni, comprati da persone vicine all’associazione. Prima la sede di Anffas era dietro l’ex macello comunale, a Biella. Io progettai la ristrutturazione e riqualificazione pensando alle varie zone dove gli ospiti avrebbero poi dovuto vivere, studiare e svolgere le diverse attività: scuola, laboratori, cucine, sale e aree ricreative. Più i vari uffici. Ovviamente a titolo gratuito. Non sono stato l’unico a impegnarmi. In tanti hanno contribuito a realizzare la nuova struttura, lavorando per il bene dell’associazione senza chiedere nulla in cambio”.