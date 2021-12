Da Carni Botalla 1876 arriva il “Menù delle Feste”

Per festeggiare il Natale e concludere l’anno con gusto, lo staff di Carni Botalla 1876 – Le Macellerie di Nonno Nino preparerà delle pietanze speciali per le festività natalizie. Si tratta del “Menù delle Feste”, ovvero di una ricca serie di portate da gustare in tavola, che spaziano dagli antipasti ai dolci.

Tra gli antipasti, si possono trovare 17 tipologie di quelli classici (come l’insalata russa, il vitello tonnato o i gamberi in salsa), 8 tipologie di quelli caldi (come i peperoni in bagna caoda e i vol au vent alla fonduta o ai funghi) e, infine, 7 tipologie di quelli in gelatina (come il patè de fois gras o la mousse di tonno).

Nella vasta selezione di primi invece, si possono trovare lasagne (alla bolognese o fonduta e carciofi), crespelle (ai funghi o salsiccetta e porri), panissa della casa oppure paella.

Tra le seconde portate troviamo cotechino, zampone, scaloppine (ai funghi o radicchio e gorgonzola), arrosto (di tacchino o di vitello ai profumi), tasca di lonza con noci e pancetta, brasato, rolata di coniglio ai carciofi oppure spezzatino (di selvaggina o di vitello ai funghi). Ad accompagnare il secondo piatto ci sono i contorni, come patate, purea, lenticchie, spinaci o tris di verdure.

A concludere “in bellezza” il pranzo o la cena, saranno i dolci targati Botalla, a scelta tra crema chantilly (classica, all’arancia o al torroncino), mini-panettone farcito oppure tronchetto natalizio.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 015 666103.

Le sedi di Carni Botalla 1876 si trovano a:

Mongrando (BI) – via Maghetto 117;

Biella (BI) – via Galimberti 3C;

Vercelli (VC) – corso Mario Abbiate 52;

Pagina Facebook: www.facebook.com/carnibotalla1876