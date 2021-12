TeamVolley, vittoria al tie-break: il bonprix è ancora imbattuto

Dopo otto turni di campionato, il bonprix TeamVolley è ancora imbattuto. Ieri sera, a Verbania, le ragazze di coach Fabrizio Preziosa hanno piegato il Rosaltiora al termine di un combattutissimo tie-break. «Si sapeva che sarebbe stata una battaglia, e così è stato», ha commentato a caldo il coach biancoblù. Ma anche da questa battaglia, la partita è rimasta in bilico fino a poche ore prima poiché alcune atlete di casa sono risultate positive al Covid, Sara Gaito e compagne sono uscite vittoriose.

Altri due punti importantissimi in classifica che portano il bonprix TeamVolley sul gradino più alto del girone di Serie C. Arrivando da una settimana ancora difficile in termini di preparazione del match a causa di alcune defezioni, le biancoblù sono scese in campo un po' contratte, consapevoli del fatto che la posta in palio era molto alta, andando subito sotto 13-5. Una serie di errori difensivi assolutamente inusuali per le atlete di coach Preziosa, ha spianato la strada alle padrone di casa, costringendo lo staff tecnico biancoblù a rimescolare le carte in tavola. Entra Levis al posto di Biasin e il bonprix TeamVolley comincia a recuperare terreno, ma il primo parziale si chiude sul 25-21 per Verbania.

Nel secondo set la musica cambia, decisamente. Con Letizia Gualinetti e compagne che, dopo una partenza punto a punto, dal 10° punto in poi iniziano a scavare il solco per andare a chiudere il parziale sul 20-25, rimettendo la partita sui binari della perfetta parità. Il terzo set sembra la fotocopia del secondo, cambia solo, e non di molto, il risultato finale: 18-25. Sul 2-1, però, Rosaltiora alza il ritmo, mettendo grande pressione al TeamVolley con il fondamentale della battuta: dall'altro lato della rete, le biancoblù calano d'intensità sul muro difesa. Così, con il tabellone che segna 13 pari, Filippini, l'opposto di casa, mette a terra quattro ace di seguito e dà carica ed entusiasmo a tutta la sua squadra: morale, il set si chiude 25-16 per Verbania.

Per il bonprix TeamVolley l'avvio di tie-break non è dei migliori. Le padrone di casa si portano sul 6-3, costringendo coach Fabrizio Preziosa a strigliare le sue atlete con due timeout ravvicinati. Ma i risultati si vedono subito. Prima la parità a 10, poi le binacoblù prendono in mano l'inerzia del match e vanno a vincere la frazione "corta" 15-11. Una vittoria tanto più fondamentale perché arriva sul campo di Verbania, tradizionalmente ostico per chiunque, e fino ad ora inviolato nel corso di questa stagione.

«È stata una vittoria importante e meritata - ha affermato coach Fabrizio Preziosa -, che ci mantiene primi in classifica per questa sera e che potrebbe mantenerci in vetta fino alla pausa natalizia, sempre se riusciremo a rispettare il pronostico portando a casa i punti necessari al termine del match contro Santena nel prossimo turno di campionato. In settimana cercheremo di migliorare le situazioni di gioco che stasera non hanno funzionato bene, anche se sappiamo già che perderemo per un po' di tempo Loro Piana e che probabilmente recupereremo Biassoli solo dopo le feste, ma per ora ci godiamo questo primato da imbattuti e cercheremo di confermarlo anche sabato prossimo tra le mura amiche nell'ultima partita prima di Natale».

VEGA OCCHIALI ROSALTIORA - BONPRIX TEAMVOLLEY 2-3

Parziali: 25-21, 20-25, 18-25, 25-16, 11-15

TeamVolley: Daffara 6, Peruzzo 4, Gaito 12, Gualinetti 20, Biasin, Loro Piana, Zatta 14, Levis 15, Barbonaglia 1, Cimma (L). Allentore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.