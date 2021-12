Su Nuraghe Calcio Biella vince 2-0 contro Bugella in Piazzetta

Giovedì 9 dicembre, nuova vittoria 2-0 per i ragazzi di Su Nuraghe Calcio Biella, scesi in campo accogliendo la sfida della favorita Bugella in Piazzetta, formazione allenata da Marco Sella e diretta da Matteo Antoniotti.

Il vantaggio di Su Nuraghe, conquistato fin dai primi minuti di gioco, è stato raddoppiato già nel primo tempo con entrambi i gol segnati da Edoardo Ceria, punta di diamante della formazione allenata da Roberto Geromel e diretta da Gaspare Carmona.

Nonostante le ripetute, e fortunatamente, inconcludenti insidie avversarie, l’impenetrabile difesa al platino dei giovani con i colori della Sardegna sul cuore, si è dimostrata barriera insormontabile per gli atleti avversari, altrettanto ben preparati, seppure mal disposti nell’accettare la loro prima sconfitta in campionato. Sfida serrata, combattuta su entrambi i fronti senza esclusione di colpi, incuranti delle pur eque ammonizioni inflitte dall’arbitro Franco Polito. Falli e conseguenti sanzioni con cartellino giallo costati anche l’espulsione ad uno dei ragazzi con lo stemma dei Quattro Mori.

Nell’abbandonare il campo, il giovane ha spontaneamente portato alle labbra, baciandola, l’antica gloriosa insegna vittoriosa sui campi di battaglia e, ora, sul molto più modesto campo di gioco biellese. Sebbene numericamente inferiore, la formazione in capo al Circolo Culturale Sardo di Biella ha tenuto botta difendendo il vantaggio fino al fischio finale. Su Nuraghe Calcio Biella scenderà di nuovo in campo domani, alle 21, a Vigliano Biellese, presso il Centro sportivo Openkinetik, in corso Avilianum, per incontrare i Giullari di Corte.