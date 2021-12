Stop amaro per la SPB Ilario Ormezzano Sai

Arriva la prima sconfitta casalinga per la compagine biellese impegnata nel campionato di Serie C. Dopo due set vinti, il Volley San Paolo ha riaperto la partita, per poi aggiudicarsela al tie break per 16 a 14.

“Sicuramente c’è delusione per la sconfitta - dice coach Di Lonardo -. Abbiamo fatto molto bene nei primi due parziali, portandoci sul 2 a 0, ma poi abbiamo mollato un po’ con la testa e loro si sono rifatti sotto. C’è un motivo se loro sono primi in classifica e sono stati bravi a sfruttare le situazioni meglio di noi. Continueremo a lavorare in palestra pensando che c’è ancora da limare qualcosa per arrivare al livello delle prime, ma siamo sulla buona strada.” La sfida contro la capolista non ha portato buoni risultati alla Scuola Pallavolo Biellese, pur avendo disputato una buona gara nei primi set. Adesso sarà importante ripartire da zero e lavorare per l’ultima partita, contro Novara, prima della sosta natalizia.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley San Paolo 2-3

Parziali: 25-22; 25-15; 22-25; 25-27; 14-16

SPB: Bagnasco 0, Bertoni 4, Brusasca 5, Gallo 4, Guala 7, Marchiodi 6, Rastello 0, Ricino 7, Scardellato 27, Silvestrini 14. Vicario (L). NE Mazzoli.