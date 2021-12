Sconfitta per la Scuola Pallavolo Biellese con Montanaro

La SPB Esso Maxemy non riesce a portarsi a casa la partita nella sfida al Palapajetta contro la formazione di Montanaro, seconda in classifica nel campionato di Serie D. Una partita giocata alla pari per molti tratti, con qualche imprecisione di troppo e forse un po’ di ingenuità alla fine dei set, che ha premiato la squadra ospite.

“Avremmo potuto fare qualcosa in più - dice coach Marangio -. Siamo stati bravi a non arrenderci dopo il primo set, abbiamo espresso una buona pallavolo e abbiamo giocato alla pari contro una delle squadre in cima alla classifica. Ci sono ancora molti passi da fare, ma in palestra i ragazzi stanno lavorando bene e non mi stancherò mai di dirmi fiero di loro e di come stanno affrontando questa stagione.”

SPB Esso Maxemy - Conad Montanaro 1-3

Parziali: 15-25; 25-23; 20-25; 18-25

SPB: Andrigo 1, Bottigella 5, Mazzoli 10, Ozarchevici 0, Rege 6, Roncati 13, Sarasino 3, Spinello 9. Liberi: Pelosini, Ressia. NE Badini