Pallacanestro Biella, vittoria che vale oro: ora serve continuità

Biella sfata il tabù del campionato e in trasferta a Orzinuovi si porta a casa una vittoria che vale oro puro, non tanto per la classifica, che rimane asfittica al momento, ma per il morale per la sua truppa che per troppe volte ha accarezzato il sogno (come non ricordare l’impresa contro Cantù della settimana scorsa) ma non aveva mai portato in porto i due punti.

E’ stata una vittoria non facile frutto di un lavoro collettivo quanto mai utile e fondante. Biella è partita con il piede giusto ma poi si è fatta rimontare nel primo quarto da 12 a 4 per Biella a 15 a 13 per i lombardi. Ha tenuto nel secondo quarto e ha messo la freccia dopo l’intervallo. Nell’ultimo quarto quello da sempre il tallone d’Achille della banda Zanchi è invece diventata la pietra angolare su cui costruire il successo. Biella ha avuto anche la doppia cifra di vantaggio ma non ha mai mollato il vantaggio costruito.

Mostruoso Davis 34 di valutazione con 28 punti e 12 rimbalzi, vero MVP della serata, ma bravi tutti da Bertetti finalmente incisivo, al solito Pollone alla pazienza di Hasbrouck, alla prestanza di Morgillo. Una vittoria di squadra che potrebbe sbloccare il campionato, questi ragazzi sanno lottare e avevano solo bisogno di un’iniezione di fiducia. Ora occorre solo continuità.

Orzinuovi vs Biella 68 – 74 (15-13; 32 -31;43 -47)

Agribertocchi Orzinuovi: Epps 12, Sandri 2, Rupil, Giordano 10, Renzi 19, Martini, Janelidze 0, Corbett 15, Spanghero 8, Fokou 2. All.: Massimo Bulleri.

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero 3, Bertetti 12, Infante 3, Porfilio, Bianchi 3, Vincini n.e., Pollone 7, Loro n.e., Morgillo 8, Hasbrouck 10, Davis 28. All.: Andrea Zanchi.

Tiri Liberi Orzinuovi 14/18 Biella 8/12

Rimbalzi Orzinuovi 41 Biella 45

Assist Orzinuovi 14 Biella 14