Lo sport è di casa a Occhieppo, 250 iscritti al Cross della Madonna del Latte: ecco i vincitori FOTO

Giornata all'insegna dello sport a Occhieppo Inferiore. Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza pandemica, torna a disputarsi il Cross della Madonna del Latte, competizione podistica arrivata alla quinta edizione e organizzata dal comitato provinciale Fidal, insieme all'associazione Unione Giovane Biella.

Questa mattina, 12 dicembre, una bella giornata di sole ha accompagnato i circa 250 iscritti, impegnati nelle diverse gare in programma, andate in scena nel complesso di via San Clemente. Tommaso Florio (Atletica Stronese) e Nausicaa Mari Lucchini (Atletica Vercelli) sono i runners giunti al primo posto tra gli Esordienti 5 M/F su un tracciato di 500 metri; Elia Florio (Atletica Stronese) e Tea Sicuro (Bugella Sport) si sono aggiudicati il Cross 500 metri degli Esordienti 8 M/F. Adele Cominetto (Bugella Sport) ha avuto la meglio su Cecilia Lorenzoni (Atletica Gaglianico) e Asiya Ajaraam (Atletica Vercelli) nei 500 metri Esordienti 10 F così come Federico Cagnin (Atletica Gaglianico) su Ruben Cucino (Unione Giovane Biella) e Marco Guardigli (Atletica Vercelli) nella 500 metri Esordienti 10 M.

Nel cross da 1 km successi per Irene Cappio dell'Atletica Stronese e Tommaso Bonino del Bugella Sport mentre sono uscite vincitrici le coppie formate da Diego Poletto-Silvia Signini e Nicolò Lora Moretto-Sofia Brea nelle prove dei Cadetti e degli Allievi. Infine nella 4 km Ludovica Megna (Atletica Stronese) ha tagliato per prima il traguardo, seguita a ruota da Sofia Camoriano (Atletica Vercelli) e Giuditta Mandelli (Unione Giovane Biella); nella 6 km, invece, il portacolori dell'Atletica Vercelli Paolo Orsetto ha guadagnato il gradino più alto del podio a discapito di Alessandro Gornati (GS Ermenegildo Zegna) e Gabriele Beltrami (APD Pont-Saint-Martin).